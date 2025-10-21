今月（10月）、女性に「ころすぞ？おまえ？」などと脅迫したとして、きょう（21日）男が逮捕されました。 脅迫の容疑で逮捕されたのは、香川県高松市の会社員の男（19）です。警察によりますと、男は、今月18日午前11時半ごろ、スマートフォンのSNSを使用して、知人の女性に「ころすわー」とメッセージを送信。さらに、きのう午後4時20分ごろにも「ころすぞ？おまえ？」とメッセージを送信して脅迫した疑