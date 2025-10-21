けさは各地で今シーズン一番の冷え込みになり、名古屋では最低気温が5か月ぶりに15℃を下回りました。 【写真を見る】けさの名古屋は最低気温14.7℃ 約5か月ぶりに15℃下回る 乗鞍岳の鶴ヶ池で“初氷”観測 東海地方はこの秋一番の冷え込み 冷たい空気が流れこみ、けさの最低気温は名古屋で14.7℃、岐阜で14.6℃、津で15.9℃まで下がり、各地でこの秋一番の冷え込みになりました。 名古屋で15℃を下回ったのは、ことし5月