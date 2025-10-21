国立競技場が初のネーミングライツを販売。「MUFGスタジアム」になった（筆者撮影）【写真で見る】スタジアムのシンボルサインには「国立競技場」と「MUFG STADIUM」が併記される1964年東京オリンピックの舞台となり、半世紀以上にわたって日本スポーツの聖地として愛された国立競技場。2019年に隈研吾氏設計で生まれ変わり、2021年の東京オリンピックでも世界の注目を集めた。その国立競技場が今、民営化という大きな転換点を迎え