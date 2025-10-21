優勝額を高々と掲げるソフトバンク・小久保監督(C)産経新聞社「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（S）は10月20日に最終第6戦が、みずほPayPayドームで行われ、リーグ王者のソフトバンクが2位・日本ハムに2-1で競り勝った。アドバンテージの1勝分を合わせ、通算成績を4勝3敗として、2年連続の日本シリーズ出場を決めた。【動画】大一番で誇示した王者のプライド！川瀬晃の決勝タイムリーを見る2連