カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、歴代最小となる指輪サイズに耐衝撃構造と20気圧防水を搭載した時計「DWN-5600」を11月8日に発売する。価格は1万4300円。 「DWN-5600」は、通常の「G-SHOCK」の約10分の1のサイズ。「G-SHOCK」初号機の角型フォルムを受けつぐ「5600」のデザインをそのままに、ケースサイズ23.4mm×20mm×7.5mmに収めた。小型部品の採用と高密度実装技術により、耐衝撃構