モロッコで開幕したU-17女子ワールドカップ。U-17日本女子代表は、19日に行われたニュージーランドとのグループステージ初戦に3-0で勝利した。前半に青木夕菜のPKで先制すると、終盤に福島望愛と式田和が追加点を奪取し、白星発進を飾った。そうしたなか、人気ファッションモデルである岡本夏美さんのこんなSNS投稿が話題になっている。ありがたいことに私に似てる！というコメントが、寄せられている、うれしい、推さなくちゃ。 h