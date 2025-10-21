Ｊ１のＦＣ東京は２１日、ＦＷマルセロヒアンが右ハムストリングス肉離れで全治４〜６週間になったことを発表した。クラブによると、ヒアンは１４日の練習で負傷。チームドクターの診察が行われていた。ＦＣ東京は１１月１６日に町田との天皇杯準決勝を控えるが、欠場する可能性が出てきた。ヒアンは今季リーグ戦で２８試合８得点を記録。カップ戦での得点も含めれば２ケタ得点を超える、今季の得点源の１つだった。ＦＣ東京は