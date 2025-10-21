１０月２１日も北海道内は上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、各地で今季一番の冷え込みとなりました。午前３時ごろに３．８℃と今季一番の冷え込みとなった札幌では、かじかんだ手を温める人の姿が見られました。（市民）「いきなり寒くなった。１か月くらい前は暑かったのに」釧路でも氷点下１．６℃を観測。草に霜がおりていました。道東の標茶で氷点下６℃となったほか、各地で冷え込みました。（林記者）「けさ、ぐっと冷えこ