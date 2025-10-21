俳優の梅沢富美男（７４）が妻・池田明子さんとの夫婦ショットを公開した。２１日にインスタグラムを更新し「１０月１８日は結婚記念日でした」と報告。「奥さんに感謝を込めて。いつもありがとう。これからもよろしく」とメッセージを送った。花束を手に穏やかな笑顔を見せた２ショットをアップ。フォロワーは「結婚記念日おめでとうございます」「奥様とのツーショット素敵ですね」「末永く、お幸せに」と祝福した。梅沢