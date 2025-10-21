自民党の高市早苗総裁は、首相に選出された後の閣僚人事で、官房長官に木原稔前防衛相、外相に茂木元幹事長、財務相に片山さつき元地方創生担当相、農水相に鈴木憲和衆院議員を起用する方針を固めました。また、防衛相に小泉進次郎農水相、総務相に林芳正官房長官を起用する方向で調整しています。また、小野田紀美議員、平口洋議員、松本洋平議員を閣僚に起用する方向で調整しています。