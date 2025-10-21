「ノーザンファームミックスセール２０２５」（主催・ノーザンホースパーク）が１０月２１日、北海道・苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。繁殖牝馬と今年生まれた当歳馬のセールで午前１０時３０分にスタートした。上場番号１０番の「デルフィニア２の２０２５」（牡、父キタサンブラック）は今年のシンザン記念を制したリラエンブレム（父キズナ）の半弟。７０００万円からスタートしたが、どんどん価格が上がりセー