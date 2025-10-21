武藤容治氏武藤容治経済産業相は21日の閣議後記者会見で、米国がロシア産エネルギーの輸入停止に対する期待を日本に伝えたことに関連し、ロシア産液化天然ガス（LNG）について「エネルギー安全保障上、極めて重要な役割を果たしている」と強調した。ロシア制裁強化に向けて国際社会と連携する考えを示す一方、実際に輸入を止めるかどうかは明言しなかった。武藤氏は、日本が輸入するLNGの約1割をロシア産が占めると説明。調達