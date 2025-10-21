大分県警本部大分県警は21日、自宅で子ども3人に暴行しけがを負わせたとして、傷害の疑いで、同県別府市の職業不詳の男（31）を逮捕した。「やっていない」と容疑を否認している。県警によると、9月17日に児童相談所から「虐待を認知した」と通報があり発覚。今後、容疑者と3人の関係性や詳しい状況を調べる。逮捕容疑は9月15日ごろ、別府市の自宅で小学生の男児（8）、幼稚園児の女児（6）、保育園児の男児（4）の足や腕に高