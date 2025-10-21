上げ幅が一時700円を超え、4万9900円台に達した日経平均株価を示すモニター＝21日午前、東京都中央区21日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、取引時間中としての史上最高値を2日連続で更新した。前日終値からの上げ幅は一時700円を超え、5万円の大台に迫った。自民党の高市早苗総裁が21日午後に次期首相に選出されるのを控え、新政権の経済政策に期待した買い注文が優勢になった。東証株価指数（TOPIX）も最