ホワイトハウスの閣議室で会談を行うトランプ米大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領＝１７日/Jonathan Ernst/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の間で行われた１７日の会談は、トランプ氏が戦争終結に向けロシアへの領土譲歩を要求したことで険悪な雰囲気に変わった。会談について説明を受けた欧州当局者らが明らかにした。トランプ氏はいら立ちを募らせ、何度も声を荒らげたという。会談後