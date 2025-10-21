お笑いタレント劇団ひとり（48）が21日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。Netflix「浅草キッド」について語った。「浅草キッド」はビートたけしの同名自伝小説を映画化したもので、ひとりが監督と脚本を務めた。制作の経緯について「『青天の霹靂』を撮り終わって。また何か次の映画撮りたいと思っていろいろ考えてたんだけど、どうしても『浅草キッド』を自分の手で映画にしてみたい