大分県別府市の自宅で、子ども3人に熱したライターの金属部分を押し当て、やけどを負わせた疑いで31歳の父親が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、別府市に住む職業不詳の31歳の男です。 男は今年9月15日、別府市の自宅で8歳の長男と4歳の次男、6歳の長女に対し、腕や足に高温状態になったライターの金属部分を押し当て、それぞれ全治9日間のやけどを負わせた疑いが持たれています。 この2日後、児童相