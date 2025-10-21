元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（53）が21日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。自民と連立に合意した日本維新の会について言及した。維新は当面の間、閣僚を出さない閣外協力での形を取るという。菊間氏は「維新の関わり方がよく分からないというか」と前置きした上で「政権運営に対してどのぐらい責任を持ってコミットしていくのか。憲法の中に『内閣は行政権の行使につい