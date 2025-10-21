日清食品冷凍は11月1日、全国の量販店で「松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を新発売する。大手牛丼チェーン「松屋」の人気メニューをパスタにアレンジしたもの。オープン価格。内容量は288g。「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズは、本格的な味わいにこだわったパスタメニューがレンジ調理で手軽に楽しめる冷凍食品で、2025年3月に発売15周年を迎えた。今回、発売15周年を記念して「松屋」監修のもと、人気メニュー「シュクメル