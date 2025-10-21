味の素は17日、都内の味の素本社で「白米損失による幸福度調査」の結果発表会を開いた。「白米を適切においしく食べる糖質ケア」というテーマでトークセッションも行われ、ゲストにはおいしい健康(東京都、野尻哲也代表取締役CEO)所属の管理栄養士青木茜氏とブラックマヨネーズの小杉竜一さんが登壇し、小杉さんは自身の糖質ケア経験も交えて場を沸かせた。味の素は2024年3月に販売開始した、入れて炊くだけで糖質の吸収をゆるやか