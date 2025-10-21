北陸と東北を結ぶ直通運転の新幹線について、北陸3県の知事は、周遊観光の促進に向けて連携することを確認しました。 これは、20日に開かれた北陸3県の知事懇談会で確認されたものです。懇談会では、震災復興や広域観光などをテーマに意見が交わされ、石川県からは、直通新幹線の観光プロモーションについて提案が行われました。 直通新幹線は、大宮駅での乗り換えなしで、北陸新幹線から東北新幹線に乗り入れる