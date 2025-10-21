10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号19番・ラドラーダの2025（牡）が1億5000万円で落札された。【ミックスセール2025】ダノンザキッド半弟は1億1500万円藤田晋氏が落札ラドラーダの2025は、父スワーヴリチャード、母ラドラーダ、母父シンボリクリスエスという血統。生産牧場はノーザンファームで、日本ダービー馬・レイデオロの