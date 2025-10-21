【モデルプレス＝2025/10/21】牛丼チェーン店・すき家では、「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食」を、10月28日（火）朝9時より全国の店舗（一部店舗除く）にて販売する。【写真】すき家、一部商品価格改定＜値上げ商品一覧＞◆すき家、身体が温まる2つの鍋定食すき家では毎年、秋が深まり温かい料理が食べたくなるこの時期に、鍋商品を販売。今年は、定番の「牛すき鍋定食」に加え、痺れる辛さとコクが特徴の