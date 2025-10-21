プロ野球巨人のフォスター・グリフィン投手（30）が来シーズン、大リーグに復帰する可能性が出てきた。グリフィンの今季は6勝1敗、防御率1.62 複数のスポーツ紙が2025年10月21日に報じた。 記事によると、米ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が、自身のXでグリフィンの大リーグ復帰の可能性を報じた。 米フロリダ州オーランド出身の左腕グリフィンは、14年MLBドラフトでカンザスシティ・ロイヤルズから指名され入団。2