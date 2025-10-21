意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【岩手県の方言】「えんずい」の意味は？「えんずい」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「新しいメガネ、慣れるまでえんずい感じがするわ」というように使われます。いったい、「えんずい」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「しっくりこない、もどかしい」で