JR西日本 JR西日本によりますと、21日午前10時20分ごろ、津山線の建部駅～福渡駅間で信号トラブルがあり、岡山駅～津山駅間で運転を見合わせています。 現場に工務社員を派遣して、トラブルの原因を確認しています。