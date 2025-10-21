脇役が大仕事をやってのけた。3勝3敗で迎えた20日のCSファイナルステージ最終第6戦、ソフトバンクの川瀬晃（28）が値千金の勝ち越し打を放った。ソフトバンクに激震！メジャー再挑戦狙うFA有原航平を「巨人が獲得に乗り出す」の怪情報「2番・遊撃」でスタメン出場。1-1の同点で迎えた五回2死満塁、日本ハム達の137キロのフォークを右前にはじき返し、一塁ベース上で何度も吠えた。六回の守備では、中前に抜けそうな打球を好捕