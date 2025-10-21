20日、岩手県奥州市で事務所の車庫の中に侵入し居座っていた子グマ1頭が21日午前、捕獲されました。午前7時ごろからワナの中にリンゴを置き、さらにブルーシートをかぶせ暗くしておびき寄せるなどの対応をしたところ、子グマは午前10時すぎにワナに入り捕獲されたということです。