俳優の広瀬すず、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が21日、都内で行われた富士フイルム『instaxチェキ新製品発表会』に参加した。【全身ショット】かわいい！色鮮やかなワンピースで登場した広瀬すず＆福田麻貴イベントでは最近、情熱を注いでいることを話すことに。広瀬は「ここ最近は健康。リズムのいい生活ができたら」と話した。家から遠いジムまで走り＆徒歩で行ったり、肉よりも魚を食べるようにしているという。