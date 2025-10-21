フランスのルーブル美術館で発生した強盗事件について、パリで宝石鑑定士として働く男性が取材に応じ、盗まれた宝飾品が分解されて売却される可能性について語りました。19日に発生したルーブル美術館の強盗事件では、ネックレスやブローチなど8点の行方が未だわかっていません。数ある展示品の中から宝飾品が狙われた理由について、フランス政府認定の宝石鑑定士が取材に応じました。宝石鑑定士 アレクサンドル・レジェさん