俳優の広瀬すず（２７）が２１日、都内で、富士フイルム「ｉｎｓｔａｘ“チェキ”新製品発表会」に出席した。秋を感じさせるワンピースを身にまとい、憧れの場所を背景に自撮りを披露した。今一番行きたい場所に「スペイン」を挙げ、「最近旅行に目覚めて、友達に聞いたら、スペインが良かったと言っていたので、いつか行きたい」と願望を口に。近日スペインを訪問するお笑いトリオ・３時のヒロインの福田麻貴（３７）に向け