EU（ヨーロッパ連合）がウナギ全種を国際取引規制の対象にするよう提案したことを受け、うなぎの価格上昇への不安が広がっている。ワシントン条約事務局は、EU提案の「採択を勧告する」との最終評価を発表。小泉農水相は規制強化阻止に全力を尽くす考えを示している。ウナギ全種を規制対象にするEU提案に日本側が反発取材班が訪れたのは、“うなぎ街道”とも呼ばれる千葉・成田山の参道にある「うなぎ新川本店」。ウナギ問屋の直営