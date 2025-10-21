フランスのルーブル美術館に強盗が入り、ナポレオンの宝飾品やネックレスなど9点が盗まれました。犯行グループは現場に電動カッターやトランシーバーを残したまま、現在も逃走中だということです。【写真を見る】盗まれたティアラやネックレス、王冠、ブローチルーブル美術館に強盗 わずか7分で人々は列を作り、開館を楽しみにしていました。そこへ看板を手にした職員。看板には、こう記されていました。看板「ルーブル美術館