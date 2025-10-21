21日午後に臨時国会が招集され、自民党の高市総裁が女性初の内閣総理大臣に指名される見通しです。国会の動きについて、国会内からフジテレビ政治部・木村祐太記者が中継でお伝えします。高市総裁は現在、国会内で全ての自民党議員が出席する総会に出席していて、首相就任に向けた決意を表明する見通しです。高市総裁は21日朝、笑みを浮かべながら自民党本部に入り、その後出席した党の役員会で「日本維新の会との間で政権合意に至