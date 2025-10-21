「『女の子の絵の具セットだよ』ってお友だちに言われないかな…」【写真】息子さんが選んだ「どうぶつの森」の絵の具セット「どうぶつの森」がデザインされた絵の具セットを選んだ男子小学生が、不安そうに登校していった――。そんなエピソードがThreadsに投稿され、注目を集めています。投稿したのは、少年の母親・マツナガ アユミさん（@koubou_hanaokina）。「大丈夫だよって言ってあげてください」という母の呼びかけに、「