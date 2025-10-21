みなさんは、小回りの利く車に乗りたいと思ったことはありませんか。株式会社NEXERとグーネット中古車は「狭い街中を走るなら選びたい国産車」についてのアンケート調査を行いましたところ、ホンダのN-BOXが1位に選ばれました。このアンケート調査は、2025年8月に、全国の男女1000人を対象としてインターネットにて行われました。【写真】小回りの利く国産車ランキングを見る1位N-BOX（ホンダ）93票・人気の車種かつ小型であり、