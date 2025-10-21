Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは10月20日、自身のInstagramを更新。ワイングラス？ を持つプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。【写真】山田涼介の格好良すぎる顔面ドアップショットかわい過ぎるプライベートショット山田さんは「パシャリ」とつづり、2枚の写真を投稿しました。2枚とも山田さんのソロショットで、1枚目は黒いトップスを着てワイングラスと思われるグラスを持ち、2枚目は白いTシャツ姿で、