21日朝、大仙市で50代の男性がクマに襲われてけがをしました。県内ではクマに人が襲われる被害が急増していて今月だけで25人となりました。山粼愛子記者「男性は自宅裏にある用水路を確認し戻ろうとしたところ、クマに襲われたということです」現場は大仙市豊岡大堀野南原の水路付近です。警察や消防によりますと、21日午前8時10分ごろ、近くに住む50代の男性が水路の様子を確認して自宅に戻ろうとした際、現れたクマに顔を