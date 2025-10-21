韓国済州（チェジュ）特別自治道は10月18日、済州港第10埠頭（ふとう）でコンテナ航路の就航祝賀式典を開催しました。済州港に国際コンテナ貨物船が入港したのは、1968年に貿易港に指定されて以来初めてです。韓国の通信社、聯合ニュースが10月19日に報じたところによると、軽工業製品、機械装備など40TEUを積載し、中国東部の山東省青島港を出発したパナマ船籍の国際貨物船「SMC RIZHAO」が18日午前、済州港に入港しました。呉怜