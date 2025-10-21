「美肌の湯」として親しまれている、三重県津市の旅館・湯元榊原舘で、20日、みえの歴史や文化を学ぶ講演と入浴をセットにした催しが開かれました。「みえを知る旅シリーズ」は、三重の歴史・文化などについて研究している人を講師に招いて、全6回の日程で開かれるものです。8シリーズ目の初回となるこの日は94人が参加し、斎宮歴史博物館の学芸員・岸田早苗さんが天皇の代わりに伊勢神宮に仕えた皇女＝斎王をテーマに講演しました