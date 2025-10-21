マッチングアプリで知り合い好意を抱いた相手に投資に誘われ、大館市に住む40代の男性が暗号資産274万円相当をだまし取られました。大館警察署の調べによりますと、大館市に住む40代の男性は8月、マッチングアプリを通じて日本人女性を名乗る相手と知り合い、無料通話アプリ LINEでやり取りを重ねるうちに好意を抱くようになりました。その後相手から「おじから資産運用を教えてもらい稼いでいる。稼いだお金でデートしよう