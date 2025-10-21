記録的な大雨の影響で浸水被害を受けた、三重県四日市市の地下駐車場について、駐車場の管理・運営を行うディア四日市が、駐車場の早期復旧に向けた要望書を市に提出していた事が分かりました。四日市市の地下駐車場くすの木パーキングは、9月12日の記録的な大雨の影響で274台の車が水没するなどの被害を受けました。20日の定例会見で、森市長は駐車場のうちディア四日市が所有する部分について、早期復旧に関する要望書の提出があ