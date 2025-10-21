今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ピアノ】「IRIS OUT」を弾いてみた【チェンソーマン レゼ篇 主題歌】』というmarasyさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）まらしぃです。今回は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌米津玄師さんの「IRIS OUT」をピアノで演奏させていただきました！めちゃめちゃかっこいいですがむずかしすぎて爆笑してました﻿【ピアノ】「IRIS OUT」を弾いてみた【チェ