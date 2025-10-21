不二家のロングセラー商品「カントリーマアム」がアイスサンドになった「カントリーマアムアイスサンド」が、10月28日（火）から、全国の「セブンイレブン」限定で発売される。【写真】おいしそう！「カントリーマアムアイスサンド」の断面■砕いた「カントリーマアム」をイン今回登場する「カントリーマアムアイスサンド」は、砕いた「カントリーマアム」入りのバニラアイスを大きな「カントリーマアム」2枚でサンドした一