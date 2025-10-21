愛知県碧南市の住宅で火事があり、消火活動が続いています。 【写真を見る】｢住宅から黒煙が見える｣ 愛知･碧南市で住宅火災 火元の家には80代女性と50代男性が暮らす 2人の無事確認 名鉄三河線 碧南中央駅から北東に1.7キロ 火事があったのは、碧南市城山町3丁目の住宅です。警察や消防によりますときょう午前10時過ぎ「住宅から黒煙が見える」と消防に通報が相次ぎました。 消防車など10台が出動し、現在も消火活動が続いてい