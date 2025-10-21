RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が、11月19日にリリースされることが発表された。【番組カット】アグレッシブにベースを弾く武田祐介ほか、RADWIMPSのアツいライブ写真多数同作は、18日に広島グリーンアリーナで開催されたアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』初日公演の終演後、リリースを予感させるポスター掲出というサプライズ形式