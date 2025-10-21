【WRC世界ラリー選手権】第12戦 セントラル・ヨーロピアン・ラリー【映像】橋の欄干へ激しく衝突→即座に「OK」の衝撃光景WRC（世界ラリー選手権）の第12戦が19日まで開催され、トヨタが今季のマニュファクチャラーズチャンピオン獲得を決めた。一方、“ライバル”ヒョンデのエースで昨季王者のティエリー・ヌービルは最終日にリタイアしたが、橋に激突する衝撃のアクシデントと直後の様子が反響を集めた。ドイツ、チェコ、オ