自民党の高市総裁は総理大臣に就任した際、財務大臣に片山さつき元地方創生担当大臣を起用する方針を固めました。【映像】財務大臣に片山さつき氏、農林水産大臣に鈴木憲和氏起用へ片山氏は衆議院で1回、参議院で3回の当選を重ね、今回の総裁選では高市氏の推薦人となり支援していました。また、鈴木憲和復興副大臣を農林水産大臣に起用する方針を固めました。鈴木氏は当選5回で旧茂木派に所属しています。これまでに農水