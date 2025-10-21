アメリカのトランプ大統領は今月下旬に日本を訪問する予定だと明言しました。【映像】トランプ氏の発言「いわばちょっとしたツアーのようなものだ」「私はマレーシアにも行くし、日本にも行くし、ほかの国にも。いわばちょっとしたツアーのようなものだ」（トランプ大統領）トランプ大統領は20日、記者団に対し、中国の習近平国家主席との会談を予定する韓国に加えて、日本とマレーシアも訪問する予定だと明らかにしました。