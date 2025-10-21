23年12月にロックバンドKANA−BOONを脱退したギタリスト古賀隼斗が21日までにYouTubeチャンネルを更新。今後の活動について報告した。古賀は3月から更新されていなかった同チャンネルを約7カ月ぶりに再開。更新が滞っていた理由について「いざYouTubeやろうってなって、走り出しました。でも、なんかどこに向かって走ってるんだろうってなってしまった。ちゃんと方向性が定まってからもう1回やりたいなって休止していた」と説明し